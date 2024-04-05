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Сухопутные войска показали серию уничтожения оккупантов из воздуха (видео)

Фото: Сухопутные войска показали уничтожение оккупантов с воздуха (иллюстративный фотоGettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутные войска провели серию удачных попаданий с воздуха по живой силе и технике оккупантов в горячих точках фронта. Результаты работы они показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа пилотов Роты ударных беспилотных авиационных комплексов 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Не важно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в "черном списке", - отмечают в Сухопутных войсках.

Видео уничтожения оккупантов

Вчера стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

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