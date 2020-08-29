Сухо та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 29 серпня, погода в Україні буде спекотною та без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +24 до +32 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території країни буде спостерігатися суха та спекотна погода. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у західних та південних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +25 до +32, а вночі від +9 до +15.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +24 до +32, а вночі від +10 до +14.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +25 +31 градуса, а вночі вона опуститься до +10 +18 тепла.

Фото: погода в Україні на 29 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +24 до +29, а вночі від +9 до +14.

Фото: погода в Києві та області на 29 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 29 серпня та до 30 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.