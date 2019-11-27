Суддю із Запоріжжя підозрюють у винесенні завідомо неправосудного рішення

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього судді Заводського районного суду міста Запоріжжя, який підозрюється у винесенні завідомо неправосудного судового рішення, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя виніс завідомо неправосудне рішення у справі про витребування боргу. Вказане рішення дозволило відповідачу продати майно, на яке було накладено арешт та не повертати борг. Рішення суду завдало потерпілому шкоду на суму понад 890 тис. гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий звернувся зі скаргою на дії судді до Вищої ради правосуддя. Cуддю було звільнено з посади за результатами розгляду скарги потерпілого. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області.

Кваліфікація: постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали прокурора одного з міст Запорізької області на отриманні хабара в 10 тисяч доларів.

РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно начальника Полтавської митниці, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів.