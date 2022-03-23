Судновласники побоюються перевозити російську нафту через санкції

"Судновласники не наважуються відвантажувати російську нафту або нафтопродукти. Існує самосанкціонування", - заявила Анжелікуссі на глобальному саміті Ft Commodities.

За її словами, європейським нафтопереробним заводам доводиться привозити нафту здалеку.

Angelicoussis Group є однією з найбільших у світі приватних груп судновласників, і її флот включає нафтові танкери.

"Ми не будемо перевозити російські вантажі. У цьому також є величезна етична складова", - сказала Анжелікуссі.

Президент США Джо Байден ввів заборону на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв після вторгнення Москви в Україну, і в Європі зростає невизначеність щодо потенційно більш жорстких обмежень.