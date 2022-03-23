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Судновласники побоюються перевозити російську нафту через санкції

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Україна, Середа 23 березня 2022 17:58
Судновласники побоюються перевозити російську нафту через санкції Фото: російську нафту відмовляються перевозити через санкції (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Судновласники все більше побоюються перевозити вантажі з російською нафтою через вторгнення в Україну і вплив західних санкцій на Москву. Глава провідної приватної грецької судноплавної групи Angelicoussis Марія Анжелікуссі, заявила, що конфлікт "має великий вплив" на танкерний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Судновласники не наважуються відвантажувати російську нафту або нафтопродукти. Існує самосанкціонування", - заявила Анжелікуссі на глобальному саміті Ft Commodities.

За її словами, європейським нафтопереробним заводам доводиться привозити нафту здалеку.

Angelicoussis Group є однією з найбільших у світі приватних груп судновласників, і її флот включає нафтові танкери.

"Ми не будемо перевозити російські вантажі. У цьому також є величезна етична складова", - сказала Анжелікуссі.

Президент США Джо Байден ввів заборону на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв після вторгнення Москви в Україну, і в Європі зростає невизначеність щодо потенційно більш жорстких обмежень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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