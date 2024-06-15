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Будут судить командира армии РФ, который приказывал убивать жителей Киевской области

Фото: передано в суд дело против военного РФ, который приказывал убивать жителей Киевщины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении командира подразделения российской армии, который приказал убить мирного жителя в одном из сел Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Расследованием установлено, что во время оккупации села Липовка Бучанского района, выполняя приказ обвиняемого, его подчиненные военнослужащие из огнестрельного оружия выстрелили в гражданского пожилого мужчину. В тот момент он просто находился во дворе своего домовладения и не представлял для них никакой угрозы.

Из-за запрета оккупантов для гражданского населения свободно передвигаться по населенному пункту, мужчина не смог получить квалифицированную медицинскую помощь и умер.

Впоследствии оккупанты из танка расстреляли его дом, зная, что в нем находился раненый. Пострадавший сгорел вместе со зданием.

Фото: Офис генпрокурора Украины (gp.gov.ua)

Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении командира роты 64 отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводило Бучанское райуправление Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Суды против предателей Украины

На днях в суд был направлен обвинительный акт против заместителя командира Росгвардии, который пытал гражданских во время оккупации Гостомеля Киевской области в марте 2022 года.

Также будут судить заочно бывшего мэра Балаклеи Харьковской области Ивана Столбового, который перешел на сторону захватчиков, а после деоккупации города сбежал в Россию. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в Харьковской области будут судить учительницу, которая "сдавала" украинцев во время оккупации села.

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