Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдеп США

Він зазначив, що Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські військові вчинили в Україні.

"Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо", - наголосив Прайс.

Речник Держдепу підкреслив, що всі військовослужбовці ЗСУ, включно з добровольцями, мають право на статус військовополонених і захист відповідно до Женевських конвенцій.

"Ми закликаємо Москву виконувати її зобов'язання відповідно до міжнародного права. Сполучені Штати продовжать виступати на боці українського народу, який захищає свою свободу", - додав дипломат.