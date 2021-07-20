На суддів Верховного суду завели справу, а Україна виходить на п'ятий етап вакцинації: новини за 19 липня

Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації, на суддів Верховного суду завели справу, в Києві злива затопила метро. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 19 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Україна, Грузія та Молдова можуть подати заявки на вступ до ЄС, - декларація

Україна, Грузія і Молдова можуть скористатися своїм правом і подати заявки на вступ до Європейського союзу. Це право закріплено в ст. 49 Договору про ЄС.

У документі йдеться про те, що лідери Грузії, Молдови та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між країнами щодо європейської інтеграції. Також підкреслюється, що відносини між асоційованими партнерами і ЄС базуються на спільних європейських цінностях - демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.

На суддів Верховного суду завели справу за скасування указу щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело справу на суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за заявою громадської організації зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду ВСУ", - зазначили в прес-службі.

Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що на цьому тижні починається п'ятий етап вакцинації в Україні. Це означає початок останнього етапу, прописаного в національній дорожній карті з імунізації від COVID-19.

"Цього тижня ми запускаємо п'ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх бажаючих", - зазначив Шмигаль.

Український футболіст загинув у страшній ДТП під Івано-Франківськом

Ігор Цимбалістий потрапив в серйозну аварію в Бурштині Івано-Франківської області. Український футболіст їхав в автомобілі Renault, водій якого не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Tata.

36-річний водій легковика помер відразу, а трьох пасажирів відвезли в лікарню. Пізніше Івано-Франківська обласна асоціація футболу написала, що в лікарні від отриманих травм помер 31-річний нападник Ігор Цимбалістий.

У Києві моторошна злива затопила метро: деякі станції закрили

Злива в Києві 19 липня затопила місто буквально за півгодини. Постраждали станції метро "Берестейська"і " Академмістечко". Води хлинула в переходи і затопила їх за кілька секунд.

Ситуація біля метро "Берестейська" виявилася критичною. Це можна побачити на опублікованому ролику. На сторінці метрополітену повідомили, що вона закрита з технічних причин. Потяги курсували без зупинки. Також закрили на вхід и вихід станцію метро "Академмістечко".

Багато районів міста виявилися затопленими. У місті гримів небувалий грім.

Українців попередили про негоду 20 липня: де очікувати зливу, град та шквали

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території України 20 липня. Очікуються грози, град й шквали.

Згідно з повідомленням, грози очікуються по усій території України крім південно-східної частини. Вдень у західних областях, крім Волинської та Рівненської - зливи. У центральній частині Україні варто очікувати град й шквали. Швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.