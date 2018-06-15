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В суді США розстріляли двох представників шерифа

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 22:12
Фото: стрілянина в Канзас-Сіті (twitter.com/KCStar)
Фото: стрілянина в Канзас-Сіті (twitter.com/KCStar)

Один заступник шерифа убитий, інший в критичному стані

В Канзас-Сіті американського штату Канзас у будівлі суду у справах неповнолітніх сталася стрілянина, в результаті якої були поранені два представника шерифа. Про це повідомили прес-службі поліції округу Уайандотт, передає CNN.

"Один заступник убитий, інший в критичному стані після стрілянини", - повідомили в поліції.

Відомо, що також поранений неповнолітній. Він був доставлений в районну лікарню для отримання медичної допомоги. Його стан на даний момент невідомий.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в Торонто на одному з дитячих майданчиків отримали поранення двоє дітей. За даними поліції, постраждали дві сестри у віці 5 і 9 років. Молодша була госпіталізована у важкому стані, але зараз життя дівчаток поза небезпекою.

Поліція розшукує водія автомобіля, який стріляв і передбачувану жертву стрілка.

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Теги публікації: Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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