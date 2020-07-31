У суді Одеси чоловік порізав себе після оголошення вироку

Чоловік був госпіталізований
У Приморському районному суді міста Одеси чоловік після оголошення вироку у вигляді утримання під вартою перерізав собі горло. Його госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
41-річного чоловіка проходив по справі, як підозрюваний у скоєнні хуліганських дій.
Правоохоронці проводять огляд і встановлюють обставини події.
За даними видання "Пушкінська", чоловіком є одеський блогер Стас Домбровський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" взяли під варту.