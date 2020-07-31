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У суді Одеси чоловік порізав себе після оголошення вироку

Одеса, П'ятниця 31 липня 2020 18:59
У суді Одеси чоловік порізав себе після оголошення вироку
Фото: суд (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Чоловік був госпіталізований

У Приморському районному суді міста Одеси чоловік після оголошення вироку у вигляді утримання під вартою перерізав собі горло. Його госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

41-річного чоловіка проходив по справі, як підозрюваний у скоєнні хуліганських дій.

Правоохоронці проводять огляд і встановлюють обставини події.

За даними видання "Пушкінська", чоловіком є ​​одеський блогер Стас Домбровський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співвласника згорілого готелю "Токіо Стар" взяли під варту.

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