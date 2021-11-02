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На суді по MH17 хочуть допитати командира курської бригади. Її "Бук" збив літак

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Амстердам, Вівторок 02 листопада 2021 18:17
На суді по MH17 хочуть допитати командира курської бригади. Її "Бук" збив літак Фото: суд у справі MH17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Сергей Новиков

Суд у Нідерландах, який розглядає справу про катастрофу MH17 на Донбасі, має намір допитати командира 53-ї зенітної ракетної бригади в Курську (Російська Федерація). За версією звинувачення, саме її установка "Бук" збила літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

За її словами, суд спробує допитати командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва. До цього Нідерланди направили Росії запит про відповідну правову допомогу, але досі він не був задоволений. Захист обвинуваченого Олега Пулатова наполягає на тому, що спроби повинні бути продовжені

"Свідок, який повинен бути заслуханий, - Сергій Мучкаєв. Це людина, яка командувала бригадою, яка супроводжувала ракету "Бук" на те місце на сході України, де вона була запущена", - зазначила журналістка.

У той же час суд встановив 10 лютого 2022 року крайнім терміном, коли можуть заслухати свідчення Мучкаєва.

Нагадаємо, раніше нідерландське видання RTL опублікувало матеріал, в якому стверджує, що Росія могла залякати захист родичів жертв катастрофи MH17.

Катастрофа MH17 на Донбасі сталася 17 липня 2014 року. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

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Нідерланди MH17
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