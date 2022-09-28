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Судья Львов привел доказательства, что не мог получить паспорт РФ в 1999 году

Фото: судья Богдан Львов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Заместитель председателя Верховного суда, председатель Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов привел доказательства того, что не мог получить паспорт гражданина России в 1999 году, ведь в имеющихся в его распоряжении документах указано, что паспорт с этой же серией и номером недействителен еще от 9 декабря 1998 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судью в Facebook.

"Я продолжаю серию доказательств того, что история о моем российском паспорте - чистый фейк, причем на основе поддельных документов. Обратите внимание на заявление о выдаче мне российского паспорта. В нем написано, что я якобы получил паспорт серии 4598 с номером 589684. Внизу стоит дата выдачи 24.08.1999. А теперь обратите внимание на второй документ, в котором указано, что паспорт с этой серией и номером недействителен от 09.12.1998", - заявил Львов.

Напомним, ранее судья Богдан Львов заявил, что опубликованные документы о его гражданстве России, подделка.

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