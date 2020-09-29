Долі тих, хто лежить у Бабиному Яру, є частиною української історії, - Порошенко

Фото: меморіал у Бабиному Яру (з відкритих джерел)

Бабин Яр - спільна трагедія єврейського і українського народів, незагоєна рана, що уже 79 років відкликається болем у кожному небайдужому серці.

Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з нагоди Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, повідомляє сайт політсили.

"Впевнений, наша єдність не дасть темним тоталітарним часам повернутися. У цьому контексті створення Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру та комплексна меморіалізація Бабиного Яру має велике значення для всього людства. Наші діти, коли виростуть, мають пам’ятати, що долі тих, хто лежить у Бабиному Яру, є частиною української долі й української історії. Тому я разом із численними активістами закликаю владу продовжити розробку державної Концепції меморіалізації Бабиного Яру, що була створена українськими істориками, представлена громадськості у лютому 2019 року та рецензована міжнародними експертами", - сказав Порошенко.

На його думку, тільки ретельно збережена історична правда не дасть спекулювати на пам’яті минулого і мотивуватиме сучасних і майбутніх політиків до мудрих цивілізованих рішень.

"І хоч зараз наша земля уже 6 років страждає від зазіхань агресора, впевнений, ми продовжимо будувати Україну на засадах гуманізму, толерантності, гідності і свободи і пам’ятатимемо про небезпеку, що несуть авторитаризм, дискримінація і нетерпимість", - додав він.

Нагадаємо, раніше "Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр" та ізраїльський національний меморіал катастрофи та героїзму Яд Вашем підписали угоду про співпрацю, що припускає обмін архівною інформацією про жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що держава Ізраїль також підтримує починання міжнародних донорів з будівництва меморіалу Голокосту на території Бабиного Яру в Києві.