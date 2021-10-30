Фото: в Судані під час протесту військові застрелити трьох людей (twitter.com/thwibaeltom)

Сотні тисяч людей вийшли на протест у Судані з вимогою відновити уряд після військового перевороту в країні. Трьох осіб застрелили під час сутички з силами безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що під час протесту у Хартумі військові застосовували сльозогінний газ й вогнепальну зброю. Згідно з даними центрального комітету суданських лікарів, внаслідок сутички було застрелено трьох осіб, ще 38 отримали поранення. Суданська поліція заперечила стрілянину в сторону протестувальників й відзначила, що один з правоохоронців отримав вогнепальне поранення. Представник військових поки що не прокоментував ситуацію.