В Судані під час протесту військові застрелити трьох людей
Сотні тисяч людей вийшли на протест у Судані з вимогою відновити уряд після військового перевороту в країні. Трьох осіб застрелили під час сутички з силами безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що під час протесту у Хартумі військові застосовували сльозогінний газ й вогнепальну зброю.
Згідно з даними центрального комітету суданських лікарів, внаслідок сутички було застрелено трьох осіб, ще 38 отримали поранення.
Суданська поліція заперечила стрілянину в сторону протестувальників й відзначила, що один з правоохоронців отримав вогнепальне поранення. Представник військових поки що не прокоментував ситуацію.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Судані, внаслідок військового перевороту, верховний генерал оголосив в країні режим НС і розпустив уряд.