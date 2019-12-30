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У Судані засудили до страти майже 30 силовиків за вбивство демонстранта

Новини » Політика     30.12.2019 - 22:41
У Судані засудили до страти майже 30 силовиків за вбивство демонстранта
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Демонстрант був вбитий під час протестів проти екс-президента аль-Башира

У Судані засудили до смертної кари 27 силовиків за вбивство демонстранта під час акцій протесту проти правління тодішнього президентам Омара аль-Башира. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, 27 співробітників національної розвідувальної служби було засуджено до страти через причетність до вбивства вчителя Ахмеда аль-Хейра, який перебував під вартою за участь в акціях протесту.

За даними ЗМІ, протестувальник був затриманий силовиками нарикінці січня. У приміщеннях спецслужби аль-Хейра катували, внаслідок чого він помер. Родичі загиблого повідомляли, що його тіло було вкрите синцями. Правоохоронці відкидали звинувачення у вбивстві, стверджуючи, що затриманий вчитель помер від хвороби.

Зазначається, що це перший випадок коли суд Судану виніс вирок за протидії акціям протесту через понад півроку після того, як аль-Башир був усунений від влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Судані винесли вирок колишньому президенту країни Омару аль-Баширу, який був скинутий військовими у зв'язку із звинуваченнями в корупції. Колишнього суданського президента засудили до 2 років ув'язнення.

Як відомо, військовий переворот в Судані, в ході якого був відсторонений президент аль-Башир, стався 11 квітня 2019 року. Того дня міністр оборони Судану Авад бен Ауф оголосив про перехід влади в країні Вищій військовій раді і затримання президента аль-Башира.

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