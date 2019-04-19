Суд в Запорізькій області не визнав загибель командира Іл-76 результатом агресії РФ

Мелітопольський міськрайонний суд відмовив у позові вдові загиблого командира транспортного літака Іл-76МД, та не визнав загибель офіцера наслідком російської агресії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що рішення винесла суддя Юлія Горбачова ще 16 квітня 2019 року, проте відомо про нього стало зараз. Йдеться про смерть Олександра Бєлого в липні 2014 року, який командував транспортним літаком Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації.

"Суддя відмовилася визнати, що загибель командира літака та півсотні українських захисників стала результатом збройної агресії Російської Федерації. Виникає питання: як після прийняття таких судових рішень військові льотчики та інші військовослужбовці Збройних Сил України, можуть якісно виконувати бойові завдання в районі проведення Операція об'єднаних сил", - зазначили у Генштабі.

Також додали, що бойові льотчики авіації Повітряних Сил ЗСУ глибоко обурені "ганебним рішенням судді" щодо позову вдови офіцера.

"Необхідно нагадати пані судді, що за аналогічних умов, від російських ракет, загинули ще п'ятнадцять військових льотчиків Повітряних Сил, серед яких Герої України Костянтин Могилко та Дмитро Майборода, а ще льотчики армійської авіації Сухопутних військ та три сотні пасажирів рейсу МН-17", - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, у листопаді 2011 року Вища рада правосуддя залишила без розгляду скарги колишнього глави штабу антитерористичної операції Віктора Назарова та його адвокатів на суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталію Самоткан.

Додамо, у жовтні 2017 року глава Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ встановила причетність найманців так званої "приватної військової компанії Вагнера" ​​до трагедії Іл-76 і штурму Луганського аеропорту. Зокрема, встановлена причетність групи ЧВК "Вагнера" на чолі з Дмитром Уткіним до знищення літака ІЛ-76 на Донбасі.