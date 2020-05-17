Суд заочно обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві силовиків на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно арештував мешканця Харкова, якого підозрюють у вбивстві силовиків під час подій на Майдані. Запобіжний захід було обрано Дмитру Липовому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

В ухвалі суду від 31 березня йдеться, що підозрюваний, який мав вогнепальну зброю, приєднався до протестів 2 грудня 2013 року. Під час подій 18 лютого 2014 року він приєднався до мітингувальників на Майдані Незалежності. Цього дня в ході розгону мітингувальників було вбито 10 осіб з-поміж протестувальників, а тілесні ушкодження отримали ще 127. Після цих подій підозрюваний почав постійно носити з собою вогнепальну зброю.

За даними справи, зранку 20 лютого підозрюваний побачив на балконі Національної музичної академії України ім. П. Чайковського озброєних осіб, які здійснювали постріли в напрямку силовиків та вирішив приєднатися до них. Підозрюваний передав свій мисливський карабін та патрони до нього іншій невстановленій слідством особі.

Зазначається, що невстановлена слідством особа отримавши карабін з патронами, у період з 7:30 до 8:20 здійснила з балкону Академії щонайменше 3 постріли по силовикам, які перебували поблизу Стели Незалежності на Майдані. Підозрюваний в цей час перебував у приміщенні Академії.

Відповідно до ухвали, підозрюваному інкримінують вбивство військовослужбовця військової частини №3033 та міліціонера роти особливого призначення "Беркут", а також поранення військовослужбовця військової частини №3026.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру учаснику викрадення та катування активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час подій Майдану. Фігуранта викрадення активістів підозрюють у використанні підроблених документів.