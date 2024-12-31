Суд оставил в силе обвинение против Трампа в сексуальном насилии

Победитель президентских выборов обжаловал гражданский иск на сумму 5 миллионов долларов. Трамп утверждал, что судья первой инстанции допустил многочисленные ошибки. В частности, он якобы принял во внимание показания двух других женщин, которые утверждали, что Трамп подверг их сексуальному насилию.

Апелляционный суд пришел к выводу, что судья первой инстанции не злоупотреблял своим усмотрением при вынесении решения относительно доказательств. Однако даже в случае совершения судьей каких-то ошибок, в апелляционном суде отметили, что, учитывая сильные аргументы Кэрролл, они не убеждены, что права Трампа были нарушены настолько, чтобы требовать нового судебного разбирательства.

"И я, и Э. Джин Кэрролл довольны сегодняшним решением. Мы благодарим Второй окружной суд за тщательное рассмотрение аргументов сторон", - сказала адвокат посьтрадавшей Роберта Каплан.

Согласно решению гражданского суда, подозреваемому не грозит тюремное заключение. Присяжные признали, что Трамп сексуально домогался Кэрролл, что является достаточным для привлечения его к ответственности за избиение. Зато присяжные не признали, что писательница доказала факт ее изнасилования.

Стивен Чунг - главный представитель Трампа и новый директор по коммуникациям Белого дома - сказал, что апелляции будут поступать в дальнейшем.

"Американский народ переизбрал президента Трампа с подавляющим большинством голосов, и он требует немедленного прекращения политического вооружения нашей системы правосудия и быстрого прекращения всех "охот на ведьм", включая финансируемую демократами мистификацию Кэрролла, которая будет продолжать оспариваться. Мы с нетерпением ждем объединения нашей страны в новой администрации, ведь президент Трамп делает Америку снова великой", - сказал Чунг.