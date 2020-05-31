Суд може винести вирок у справі про вбивство Тлявова до кінця року, - захист

Захист обвинувачених вважає, що суд може винести вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова до кінця року. Раніше обвинувачених випустили під заставу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Досі невідомо, хто вистрілив: що відбувається у справі про вбивство Кирила Тлявова".

Так, сторона обвинувачених прогнозує, що до кінця року буде вердикт суду.

"Суд, я думаю, буде тривати близько 6 місяців, за цей час ми розглянемо всі матеріали", - вважає адвокат Віктор Чевгуз.

Він також упевнений, що в разі перемоги в суді обвинувачені Приходько і Петровець будуть "в обов'язковому порядку" поновлені на службі.

Нагадаємо, раніше двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей вийшли на волю з СІЗО.

Зазначимо, Тлявов загинув 31 травня минулого року. Двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік.

Силовикам загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.