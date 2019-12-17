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Суд виніс вирок агенту ФСБ, який планував теракт в Харківській області

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 16:59
Суд виніс вирок агенту ФСБ, який планував теракт в Харківській області
Фото: затримання агента ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Агент ФСБ планував закласти вибухівку на території КП "Харківводоканал" в Лозівському районі

Агент Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який планував теракт в Харківській області, засудили до п'яти років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що житель Краснограда за завданням ФСБ повинен був привести в дію вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" в Лозівському районі.

"Вибухівку, потужністю 2 кілограми тротилу, зловмисник планував закласти в безпосередній близькості від ємності з хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води. У ході спецоперації співробітники СБУ попередили приведення в дію вибухового пристрою і затримали зловмисника", - повідомили в СБУ.

Рішення про арешт прийняв Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області до 12 років в'язниці засудили агента ФСБ. Екс-співробітник МВС з 2014 року передавав розвіддані в Російську Федерацію.

Також повідомлялося, що СБУ викрила спробу колишнього українського військовослужбовця, завербованого російськими спецслужбами, відновитися на військовій службі в Україні. Чоловік планував збирати і передавати розвідані про військових в Харківській області.

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