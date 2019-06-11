Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві евромайданівця снайперу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Домашній арешт Дмитру Хмілю змінили з цілодобового на нічний

Печерський районний суд Києва у понеділок, 10 червня, пом'якшив запобіжний захід екс-бійцеві підрозділу спеціального призначення "Омега", снайперу Дмитрові Хмілю, обвинуваченому у вбивстві євромайданівця Олександра Храпаченка в лютому 2014. Про це повідомив прокурор Ігор Земсков, передає РБК-Україна з посиланням на Insider.

"Суддя Смик розглядала клопотання про продовження запобіжного заходу і змінила режим - з цілодобового на нічний домашній арешт. Клопотання подавала прокуратура про продовження заходу", - повідомив прокурор.

Він додав, що протягом 5 днів після попереднього рішення суду управління поліції так і не надало браслет Хмілю.

"Мотивують тим, що у них немає браслетів", - розповів Земсков.

Зазначається, що запобіжний захід діє до 9 серпня.

Сам Хміль під час засідання заявив, що йому необхідно працювати, оскільки у нього на утриманні малолітня дитина, а його дружина безробітна.

Нагадаємо, 5 червня суд пом'якшив Дмитрові Хмілю, підозрюваному у вбивстві євромайданівця Олександра Храпаченка 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві, запобіжний захід, відпустивши його з-під варти під домашній арешт з носінням електронного браслета.