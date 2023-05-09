Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки, - CNN

Федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Кэрролл в гардеробной универмага. Суд присяжных признал его ответственным за избиение во время гражданского процесса Кэрролл против него, основанного на иске о сексуальном насилии. Бывший президент США должен будет выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов компенсации. Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.