RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки, - CNN

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Кэрролл в гардеробной универмага.

Суд присяжных признал его ответственным за избиение во время гражданского процесса Кэрролл против него, основанного на иске о сексуальном насилии. Бывший президент США должен будет выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов компенсации.

Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела о клевете на четыре недели. По его мнению, перенос необходим из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.

Также ранее мы писали, что Трампу официально предъявлено уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСудСоединенные Штаты Америки