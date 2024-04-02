Суд вынес приговор оккупанту, который в Изюме расстрелял женщину за украинский язык

Детали дела

2 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Изюме российский военный застрелил местную жительницу.

Женщина подошла к штабу российских военнослужащих, где был WI-FI и связь. Она хотела позвонить своему брату, который проживает в Ивано-Франковской области.

Фото: Доказательства (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Из штаба вышел осужденный, который услышал украинскую речь от женщины. Это его возмутило и разозлило. Он подошел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Суд вынес решение

Речь идет о заместителе командира 3-ого танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

Суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Военные преступления россиян