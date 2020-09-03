ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суд у Словаччині виправдав двох обвинувачених у вбивстві журналіста

Автор: РБК-Україна

Суд у Словаччині виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, обвинуваченого в організації вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Також зняті звинувачення із Олени Жужовой, яку вважали посередником.

Популярні новини

Про це повідомляє Euronews.

Зокрема, суддя Ружена Сабова заявила, що стосовно Кочнера і Жужової недостатньо доказів. У той же час третього фігуранта Томаша Сабо визнали винним у тому, що він був на місці резонансного вбивства і керував авто, на якому зникли злочинці. Йому дали 25 років в'язниці.

Нагадаємо, в квітні колишнього військового Мирослава Марчека засудили до 23 років позбавлення волі після того, як він зізнався у вбивстві Куцяка.

Ян Куцяк і Мартіна Кушнірова були застрелені два роки тому у своєму будинку. Вбивство викликало наймасштабніші вуличні протести з часів оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині. Акції привели до відставки уряду на чолі з Робертом Фіцо і звільнення начальника національної поліції.

Куцяк писав про ділові відносини Кочнера, а також про можливі зв'язки між італійською мафією і людьми, близькими до тодішнього прем'єр-міністра.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Словаччинажурналистыпреступления