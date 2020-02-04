Суд продовжив арешт Кузьменко по справі про вбивство Шеремета

Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це сказав суддя Віталій Писанець, передає РБК-Україна.

Суд відмовив адвокатам Кузьменко, просили відпустити її під нічний домашній арешт. Прокуратура просила залишити підсудну під арештом.

У ході засідання суд допитав 3 свідків, зокрема, маму і колишнього чоловіка Кузьменко. Вони стверджують, що підозрювана у момент вбивства 20 липня 2016 року була вдома з дитиною.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до квітня поточного року. В Офісі генпрокурора вважають за необхідне провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема, експерименти і допити.

Також повідомлялося, що 24 січня, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.