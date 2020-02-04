ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд продовжив арешт Кузьменко по справі про вбивство Шеремета

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 14:04
Суд продовжив арешт Кузьменко по справі про вбивство Шеремета
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Арешт Кузьменко продовжили до 3 квітня

Печерський районний суд Києва продовжив до 3 квітня арешт Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це сказав суддя Віталій Писанець, передає РБК-Україна.

Суд відмовив адвокатам Кузьменко, просили відпустити її під нічний домашній арешт. Прокуратура просила залишити підсудну під арештом.

У ході засідання суд допитав 3 свідків, зокрема, маму і колишнього чоловіка Кузьменко. Вони стверджують, що підозрювана у момент вбивства 20 липня 2016 року була вдома з дитиною.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до квітня поточного року. В Офісі генпрокурора вважають за необхідне провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема, експерименти і допити.

Також повідомлялося, що 24 січня, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.

Суд залишив у СІЗО підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої Підкуп глави ФДМ: підозрюваним обрали запобіжні заходи
Новини України Павло ШереметСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся