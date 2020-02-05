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Суд продовжив арешт Антоненко по справі вбивства Шеремета

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Антоненко продовжили арешт на 60 діб

Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня арешт Андрія Антоненко, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це сказав суддя Віталій Писанець, передає РБК-Україна.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, просив продовжити запобіжний захід на 60 діб. При цьому сторона захисту просила відпустити Антоненко з-під варти на поруки.

Серед поручителів були заявлені ряд волонтерів, музикантів і депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

Також в ході засідання 5 січня був допитаний музикант Олександр Положинський, який заявив, що знайомий з Антоненко близько 20 років і характеризує його виключно з позитивного боку.

Раніше РБК-Україна писало, що Печерський райсуд Києва продовжив до 4 квітня домашній арешт Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета. Захист Дугарь просила скасувати домашній арешт.

Також повідомлялося, що суд відмовився відпустити з-під варти ще одну підозрювану у справі про вбивство Шеремета Юлію Кузьменко.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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