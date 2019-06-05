Суд визнав загибель командира Іл-76 результатом агресії РФ

Фото: Іл-76 (topcor)

Рішення апеляційної інстанції може бути оскаржено у Верховному суді протягом 30 днів

Апеляційний суд Запоріжжя визнав загибель командира літака Ил-76 Олександра Білого результатом агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Наголошується, що суд задовольнив апеляцію вдови капітана Тетяни Чимирковой і скасував рішення Мелітопольського міського районного суду, який 18 квітня відмовився визнавати загибель українського льотчика результатом російської агресії.

"Рішення задовольнило. Воно повністю правильне, очікуване і те, яке допоможе і нашим хлопцям, які зараз знаходяться на сході України і хочуть відчувати себе впевнено, і знати, що вони захищають нашу країну саме від російського агресора, і знати те, що їх підтримують в Україні люди, суд, право", - заявила Чимиркова по закінченні судового засідання.

За даними громадської організації "Сила права", в різних регіонах України є близько тисячі судових рішень про визнання факту агресії РФ на користь вимушених переселенців, полонених, сімей загиблих військових.

"Що стосується Іл-76, там було 9 членів екіпажу і 40 десантників. Перше рішення було отримано в Кривому Розі за заявою мами загиблого десантника Іллі Гайдука. І у нас були до цього року сім позитивних рішень для 49 сімей. І восьме рішення було негативне - саме в Мелітопольському міськрайонному суді, коли суддя відмовила. Там зовсім не зрозуміли її відмови - ні в яку логіку не вкладається", - заявив глава "Сила права" Андрій Сенченко.

За словами Сенченка, нове рішення розблокує звернення сім'ї загиблого льотчика в міжнародні організації, оскільки встановлена причина загибелі. Рішення апеляційної інстанції може бути оскаржено у Верховному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, літак був збитий проросійські бойовики в аеропорту Луганська в червні 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2017 голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ встановила причетність найманців так званої "приватної військової компанії Вагнера" до трагедії Іл-76 і штурму Луганського аеропорту. Зокрема, встановлено причетність групи ПВК "Вагнера" на чолі з Дмитром Уткіним до знищення літака ІЛ-76 на Донбасі.