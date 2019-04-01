Суд засудив звинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина до трьох років в'язниці

Фото: Доан Тхі Хуонг (nst.com.my/ Roslin Mat Tahir)

Звинувачення жінці було перекваліфіковано з "умисного вбивства" на "заподіяння шкоди здоров'ю з використанням небезпечної зброї"

Суд Малайзії засудив громадянку В'єтнаму Доан Тхі Хуонг до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за вбивство брата Кім Чен Ина - Кім Чен Нама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Проте жінку звільнять, по всій видимості, на початку травня, так як їй буде зараховано термін перебування під вартою, який вона провела до винесення вироку. Крім того, Хуонг також скористається популярною в Малайзії практикою застосування умовно-дострокового звільнення, повідомив її адвокат.

Оголошуючи вирок, суддя пояснив, що звинувачення жінці було перекваліфіковано з "умисного вбивства" на "заподіяння шкоди здоров'ю з використанням небезпечної зброї".

Раніше прокуратура Малайзії пом'якшила звинувачення, висунуті проти Доан Тхі Хуонг, тим самим відкривши шлях до більш м'якого покарання. "Це справедливий вирок. Я задоволена", - заявила засуджена після оприлюднення рішення суду в Шах-Аламі в околицях столиці Малайзії Куала-Лумпура.

Нагадаємо, в лютому 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура вбили Кім Чен Нама. Доан Тхі Хуонг і Сіті Айсиа, яких звинуватили у вбивстві брата Кім чен Ина, розпорошили йому в обличчя складу, містив VX - фосфороорганическое бойова отруйна речовина нервовопаралітичного дії. Після дівчата стверджували, що вони стали жертвою обману і провокації північнокорейських агентів.

Дівчата перебували під вартою з жовтня 2018 року. Несподівано, на початку березня 2019 року з одного з підсудних - Сіті Айсиа - зняли звинувачення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп передав лідерові КНДР Кім Чен Ину документ, в якому говориться, що в Білому Домі розуміють під повним роззброєнням Північної Кореї. Як йдеться в документі, Пхеньян повинен взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання по створенню ядерної зброї США, а також знищити балістичні ракети і допустити на територію країни американських фахівців.