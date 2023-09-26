RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд начал повторно рассматривать дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд начал повторное рассмотрение дела об изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье. Ранее виновные получили условный срок, но его отменили после апелляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он рассказал, что завтра, 27 сентября, на подготовительном заседании суд рассмотрит поданное прокурором ходатайство о рассмотрении уголовного производства в закрытом формате.

Лубинец добавил, что подал ходатайство о присутствии работника своего офиса на судебных заседаниях. Это необходимо для мониторинга соблюдения процессуальных прав участников судебного производства.

Изнасилование 14-летней девушки

Напомним, 24 августа 2021 года трое подростков 14 и 15 лет заманили девушку в подвал, где по очереди изнасиловали ее. Они снимали происходящее на видео, которое позже загрузили в интернет и показали одноклассникам. 

В марте 2022 года суд приговорил злоумышленников к испытательному сроку обязал выплатить потерпевшей в размере 60 тысяч гривен компенсации. Это решение вызвало скандал в соцсетях. 

Уже в августе 2023 года Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда. Дело решили рассматривать повторно. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьзгвалтуванняСуд