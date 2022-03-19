Суд перенаправив 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Так, на потреби Збройних Сил України направили 34,5 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.
Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні уже діють табори для російських військовополонених.
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