Суд відпустив екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Екс-"беркутівців" Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка відпустили з-під варти. Вони брали участь в судовому засідання по відеоконференції. Так, Янішевському, Зінченку і Аброськіну запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Обвинуваченим Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку змінений запобіжний захід з нічного та цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що екс-"беркутівці" можуть потрапити в списки на обмін полоненими. Київ і ОРДЛО вже погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО.

Зазначимо, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченка.