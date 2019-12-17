До суду відправили обвинувальний акт у справі про ДТП у Житомирській області

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Житомирській області на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу с. Пилиповичі Новоград-Волинського району, внаслідок якого загинули 9 чоловік та 16 травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Як повідомляється, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактом ДТП.

"В вівторка, 17 грудня 2019, прокуратурою області направлено до суду обвинувальний акт щодо ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України відносно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом)", - йдеться в повідомленні.

Органом попереднього розслідування зібрані матеріали, на підставі яких водія звинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельне ДТП.

Нагадаємо, 23 вересня в селі Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб госпіталізовано. Повідомлялося, що водій DAF з напівпричепом, рухаючись в напрямку столиці, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

Пізніше поліція затримала підозрюваного у скоєнні ДТП. Після того, як водію вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.