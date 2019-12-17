ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До суду відправили обвинувальний акт у справі про ДТП у Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 22:18
До суду відправили обвинувальний акт у справі про ДТП у Житомирській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДТП сталося 23 вересня 2019 року

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Житомирській області на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу с. Пилиповичі Новоград-Волинського району, внаслідок якого загинули 9 чоловік та 16 травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Як повідомляється, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактом ДТП.

"В вівторка, 17 грудня 2019, прокуратурою області направлено до суду обвинувальний акт щодо ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України відносно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом)", - йдеться в повідомленні.

Органом попереднього розслідування зібрані матеріали, на підставі яких водія звинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельне ДТП.

Нагадаємо, 23 вересня в селі Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб госпіталізовано. Повідомлялося, що водій DAF з напівпричепом, рухаючись в напрямку столиці, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

Пізніше поліція затримала підозрюваного у скоєнні ДТП. Після того, як водію вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.

Верховний суд прийняв скаргу Зайцевої на вирок Суд виніс вирок агенту ФСБ, який планував теракт в Харківській області
Новини України ДТПЖитомирСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся