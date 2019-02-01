Суд відклав розгляд справи про розтрату в "Укрзалізничпостач"

Чиновників "Укрзалізничпостач" підозрюють у заволодінні 21,4 млн гривень держпідприємства

Соломенский районный суд Киева отложил рассмотрение дела чиновников "Укрзализнычпостач" (филиал "Укрзализныци" ), подозреваемых в завладении 21,4 млн гривен госпредприятия при закупке метизной продукции в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, фигурантами дела являются заместитель директора и начальник управления ГП "Укрзализнычпостач", а также два представителя частных предприятий. Судебное заседание должно было состояться 31 января 2019 года, однако было перенесено по просьбе стороны защиты. На данный момент дата заседания не назначена.

Чиновники "Укрзализнычпостач" и представители частных структур подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.1 ст.366 (Служебный подлог) УК Украины.

Обвинительный акт по этому делу был передан в суд в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 15 января сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Также стало известно, что 30 января 2019 Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще трем подозреваемым в возможном завладении 92,27 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в деле народного депутата Ярослава Дубневича.