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Суд відклав розгляд справи про розтрату в "Укрзалізничпостач"

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 14:07
Суд відклав розгляд справи про розтрату в "Укрзалізничпостач"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновників "Укрзалізничпостач" підозрюють у заволодінні 21,4 млн гривень держпідприємства

Солом'янський районний суд Києва відклав розгляд справи чиновників "Укрзалізничпостач" (філія "Укрзалізниці"), підозрюваних в заволодінні 21,4 млн гривень держпідприємства при закупівлі метизної продукції в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Як повідомляється, фігурантами справи є заступник директора і начальник управління ДП "Укрзалізничпостач", а також два представники приватних компаній. Судове засідання мало відбутися 31 січня 2019 року, однак було перенесено за проханням сторони захисту. На даний момент дата засідання не призначена.

Чиновники "Укрзалізничпостач" та представники приватних структур підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, витрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (Легалізація (Відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ), ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) КК України.

Обвинувальний акт у цій справі був переданий до суду в червні 2018 року.

Суд відклав розгляд справи про розтрату в &quot;Укрзалізничпостач&quot;

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 15 січня повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,21 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".

Також стало відомим, що 30 січня 2019 року Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у можливому заволодінні 92,27 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" у справі народного депутата Ярослава Дубневича.

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