Суд відмовив у зміні запобіжного заходу Насірову

У Вищому антикорупційному суді відбулося чергове судове засідання у справі колишнього голови ДФС України Романа Насірова. Суддя відмовив змінювати запобіжний захід Насірову.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, що на засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу керівнику Департаменту ДФС України з застави на особисте зобов'язання.

Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні зазначеного клопотання.

Крім того, на засіданні продовжилося дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП.

Наступний розгляд справи призначено на 22 червня 2020 року.

Нагадаємо, що справу стосовно Насірова розгляне Антикорупційний суд. Прокуратура вважає, що він протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень.

Раніше апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабінету міністрів про звільнення Насірова. Пізніше в самому суді уточнили, що ніякої мови про його відновлення на посаді не йде.

Пізніше у Мін'юсті заявили, що будуть оскаржувати рішення суду у справі про звільнення Романа Насірова