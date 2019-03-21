Суд залишив під вартою водія BMW Х5, який втік з місця ДТП під Києвом

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення районного суду про арешт водія BMW X5, підозрюваного у смертельній дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру міста Києва у Facebook.

В ніч на 16 лютого на Столичному шосе сталася ДТП, в якій загинула жінка. Водій автомобіля BMW X5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив паркан, після чого зіткнувся із Деу Ланос.

Пасажирка Деу Ланос згоріла в авто. Особу загиблої жінки вдалося встановити лише за результатами експертизи ДНК. Нею виявилася мешканка міста Києва, 1990 р.н.

Фото: машина, в якій загинула жінка (npu.gov.ua)

Водій BMW X5 з місця аварії втік, однак невдовзі був затриманий. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

РБК-Україна писало, що у Харкові працівниця відділу зі структурних підрозділів Головного управління Нацполіції в Харківській області збила на пішохідному переході літнього чоловіка. Він загинув.