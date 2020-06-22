Суд залишив під вартою поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні у Кагарлику

Фото: Київський апеляційний суд (facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal)

Підозрювані пробудуть під вартою до 22 липня

Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні жінки в Кагарлику. Вони пробудуть під вартою до 22 липня.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів у понеділок, 22 червня. Таким чином суд відхилив апеляцію сторони захисту про зміну запобіжного заходу.

"22 червня 2020 колегія суддів судової палати розглянула... апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року, яким... застосована відносно підозрюваних К. і З. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці травня цього року двоє поліцейських зґвалтуванні у відділенні Кагарлика жінку, яка була запрошена для допиту в якості свідка. За зґвалтування були затримані поліцейські місцевого райвідділу Сергій Сулима і Микола Кузів. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Раніше РБК-Україна писало, що проти підозрюваних у зґвалтуванні поліцейських відкрили нові справи.

Також повідомлялося, що у результаті скандалу зі зґвалтуванням у Кагарлику скоротили весь штат районної поліції.

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Автор: Игорь Литвиненко