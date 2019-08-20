Суд залишив під вартою поліцейського у справі про вбивство дитини

Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, суд продовжив утримання під вартою відносно підозрюваного Володимира Петровца ще на два місяці.

"20 серпня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 липня 2019 року, яким задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного Петровця В.С. терміном на 60 діб, до 28 вересня 2019 року включно", - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 липня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 червня двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області усунули від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика.

Однак, пізніше стало відомо, що поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.