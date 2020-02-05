Суд залишив без змін вирок організатору теракту в Херсонській області

Фото: організатор теракту (ssu.gov.ua)

У результаті теракту загинула одна людина, шестеро отримали поранення

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України залишив без змін судове рішення щодо організатора терористичного акту в Херсонській області в 2016 році, який був засуджений до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що ВСУ погодився з доводами Офісу генпрокурора щодо справедливості покарання.

"Тільки покарання у вигляді 15 років позбавлення волі є справедливим покаранням для терориста", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року поблизу адміністративного кордону з Кримом у селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області вибухнув припаркований на вулиці автомобіль. В результаті одна людина загинула, ще шестеро - отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці кваліфікували інцидент як терористичний акт. У травні 2016 року співробітники СБУ затримали одного з учасників організованого угруповання - організатора теракту.

У грудні 2018 року організатора теракту засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.