Суд огласил приговор по громкому делу ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского
После трех лет расследования, виновные в сокрытии смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского в феврале 2022 года, получили условные сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Status Quo.
Отмечается, что 9 мая Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу о сокрытии преступления, связанного с летальным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в феврале 2022 года на трассе "Киев - Харьков - Должанский" с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Как сообщает "Судебная власть", фигурантами дела стали двое мужчин - жители городов Украинск (Донецкая область) и Дергачи (Харьковская область). Их признали виновными в попытке скрыть обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Хронология событий
Следствие установило, что 9 февраля 2022 года в 22:55 работник ООО "БаДМ", уроженец Украинской, находясь за рулем Mercedes-Benz G-63 AMG, двигался по трассе со скоростью 113 км/ч.
На мокром участке дороги он наехал на пешехода, который в темной одежде без светоотражающих элементов находился в полусидячем положении. Не остановившись, водитель продолжил движение, оставив место происшествия без оказания помощи пострадавшему.
В результате наезда пешеход погиб на месте. Экспертиза зафиксировала многочисленные травмы: переломы черепа, позвоночника, ребер, тазовых костей, а также разрывы жизненно важных органов - сердца, легких, печени, селезенки и почек.
Понимая серьезность последствий, водитель в 23:21 связался с уроженцем Дергачей Александром Бережным и попросил привезти к нему другое авто - Porsche.
Между 00:25 и 00:34 10 февраля Бережной проезжал место аварии, где уже работала полиция. На АЗС неподалеку он узнал о гибели человека.
В 01:20 он прибыл к водителю Mercedes, который коротко сообщил о ДТП, не уточнив результатов, и предложил взять вину на себя. Бережной согласился.
Утром 10 февраля, около 09:30, он вместе с адвокатом обратился в полицию, заявив, что именно он был за рулем в момент аварии. По его словам, он двигался со скоростью 100 км/ч, почувствовал удар, остановился через 100-150 м, осмотрел авто, но, ничего не обнаружив, решил, что сбил животное, и поехал дальше.
Однако расследование установило, что Бережной не был водителем Mercedes-Benz в момент совершения наезда, поэтому подозрение ему отменили.
Решение суда
Суд признал обоих мужчин виновными в сокрытии тяжкого преступления (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 УК Украины). Водителя также судили за оставление потерпевшего в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины), но из-за истечения сроков давности, он освобожден от ответственности по этой статье.
Обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Суд назначил им по три года лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью один год.
Среди дополнительных обязательств: регулярно прибывать в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения. Кроме того, осужденные должны уплатить 275 578,84 грн на покрытие стоимости судебных экспертиз.
Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней.
Александр Ярославский - один из самых богатых украинцев, владелец компании DCH. Занимает 9 место в ТОП-100 самых богатых украинцев, по данным украинского Forbes на 2021 год с капиталом 820 млн долларов. Президент футбольного клуба "Металлист" в 2005-2012 годах, был инвестором проведения чемпионата "Евро-2012" в Харькове.
Совершенное ДТП вызвало широкий резонанс. 10 февраля 2022 года Ярославский вылетел в Лондон, что в его компании назвали плановой поездкой. Генпрокурор заявила, что к ответственности пытались привлечь человека, которого не было на месте аварии, из-за чего начальник полиции Харьковской области потерял должность.
Расследование попытки фальсификации вело Государственное бюро расследований (ГБР), а дело передали в Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
Екатерина Овчаренко, бывшая жена погибшего и мать их общего ребенка, требовала привлечения виновных к ответственности и компенсации ущерба.
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