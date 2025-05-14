Суд огласил приговор по громкому делу ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

После трех лет расследования, виновные в сокрытии смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского в феврале 2022 года, получили условные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Status Quo.

Отмечается, что 9 мая Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу о сокрытии преступления, связанного с летальным дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в феврале 2022 года на трассе "Киев - Харьков - Должанский" с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщает "Судебная власть", фигурантами дела стали двое мужчин - жители городов Украинск (Донецкая область) и Дергачи (Харьковская область). Их признали виновными в попытке скрыть обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Хронология событий

Следствие установило, что 9 февраля 2022 года в 22:55 работник ООО "БаДМ", уроженец Украинской, находясь за рулем Mercedes-Benz G-63 AMG, двигался по трассе со скоростью 113 км/ч.

На мокром участке дороги он наехал на пешехода, который в темной одежде без светоотражающих элементов находился в полусидячем положении. Не остановившись, водитель продолжил движение, оставив место происшествия без оказания помощи пострадавшему.

В результате наезда пешеход погиб на месте. Экспертиза зафиксировала многочисленные травмы: переломы черепа, позвоночника, ребер, тазовых костей, а также разрывы жизненно важных органов - сердца, легких, печени, селезенки и почек.

Понимая серьезность последствий, водитель в 23:21 связался с уроженцем Дергачей Александром Бережным и попросил привезти к нему другое авто - Porsche.

Между 00:25 и 00:34 10 февраля Бережной проезжал место аварии, где уже работала полиция. На АЗС неподалеку он узнал о гибели человека.

В 01:20 он прибыл к водителю Mercedes, который коротко сообщил о ДТП, не уточнив результатов, и предложил взять вину на себя. Бережной согласился.

Утром 10 февраля, около 09:30, он вместе с адвокатом обратился в полицию, заявив, что именно он был за рулем в момент аварии. По его словам, он двигался со скоростью 100 км/ч, почувствовал удар, остановился через 100-150 м, осмотрел авто, но, ничего не обнаружив, решил, что сбил животное, и поехал дальше.

Однако расследование установило, что Бережной не был водителем Mercedes-Benz в момент совершения наезда, поэтому подозрение ему отменили.

Решение суда

Суд признал обоих мужчин виновными в сокрытии тяжкого преступления (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 УК Украины). Водителя также судили за оставление потерпевшего в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины), но из-за истечения сроков давности, он освобожден от ответственности по этой статье.

Обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Суд назначил им по три года лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью один год.

Среди дополнительных обязательств: регулярно прибывать в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения. Кроме того, осужденные должны уплатить 275 578,84 грн на покрытие стоимости судебных экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней.