Суд огласит приговор Трампу в деле уплаты денег порнозвезде: какими будут последствия

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан постановил, что Трамп будет обязан явиться на судебное заседание за 10 дней до своей инаугурации 20 января, что является беспрецедентным случаем в истории США. До сих пор ни один президент страны - бывший или действующий - не был обвинен в преступлении и не был осужден за него.

Судья заявил, что Трамп может присутствовать на вынесении приговора лично или виртуально. И добавил, что приговор о "безусловном освобождении", то есть без содержания под стражей, денежного штрафа или испытательного срока, был бы "наиболее жизнеспособным решением".

Ходатайства о закрытии дела отклонены

Мерчан объявил свой план вынесения приговора, отклонив ходатайство Трампа о закрытии дела из-за его победы на президентских выборах.

Во втором ходатайстве Трампа о закрытии дела, поданном после его майского приговора, его адвокаты утверждали, что это дело, которое будет висеть над ним во время его президентства, будет препятствовать его способности управлять государством.

Мерчан отверг этот аргумент, написав, что отмена вердикта присяжных "подорвет верховенство права в неизмеримо большей степени".

"Статус ответчика как избранного президента не требует радикального и "редкого" применения (судом) своих полномочий для удовлетворения ходатайства (об отмене)", - написал Мерчан в своем решении.

Судья также отверг аргумент Трампа, поданный в суд 3 декабря, о том, что увольнение является оправданным, ведь его "гражданские и финансовые вклады в этот город и страну слишком многочисленны, чтобы их можно было посчитать".

Признавая заслуги политика на посту президента, судья заявил, что его публичные заявления, разоблачающие систему правосудия, также были для него фактором, который повлиял на такое решение.

Мерчан раскритиковал то, что он назвал "неустанными и необоснованными нападками" Трампа на целостность уголовного производства. И напомнил, что признал его виновным по 10 пунктам обвинения в неуважении к суду за неоднократное нарушение приказа, ограничивающего внесудебные заявления о свидетелях и других лицах.

"Подсудимый приложил немало усилий для транслирования в социальных сетях и на других форумах свое неуважение к судьям, присяжным, большим жюри и системе правосудия в целом. Следует проанализировать характер и историю ответчика относительно верховенства права и третьей ветви власти. В этом смысле, это не свидетельствует в его пользу", - написал Мерчан.

В то же время, пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что в этом деле не должно быть никаких приговоров.

"Это незаконное дело никогда не должно было быть возбуждено, и Конституция требует, чтобы оно было немедленно закрыто", - сказал Чунг.

Экстренная мера

Изначально планировалось, что приговор Трампу будет вынесен 26 ноября, но Мерчан отложил его на неопределенный срок после победы политика на выборах президента США 5 ноября.

В офисе Окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что существуют другие меры, кроме "крайней меры". В частности, это отмена вердикта присяжных, которые могли бы успокоить беспокойство Трампа относительно отвлечения на уголовное дело во время пребывания на посту президента.

Они предложили Мерчану несколько вариантов, в частности, отложить вынесение приговора до того времени, когда 78-летний Трамп покинет Белый дом в 2029 году, или гарантировать приговор, который не будет предусматривать тюремного заключения.

Прокуроры также не исключили, что судья может просто закрыть дело и отметили, что Трамп никогда не был осужден и что его приговор не был подтвержден либо отменен в апелляции. По их словам, подобный подход применяется в случаях, когда обвиняемый умирает после вынесения обвинительного приговора, но до того, как он был осужден.