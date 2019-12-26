Суд оголосить вирок обвинуваченим у теракті в Харкові 28 грудня

У суботу, 28 грудня, суд Харкова оголосить вирок обвинуваченим у скоєнні теракту в Харкові в 2015 році, яких РФ раніше включила до списків на обмін полоненимв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Як повідомляється, усім трьом загрожує довічне ув'язнення, і всі троє відмовилися визнати свою провину.

За словами Віктора Тетюцкого, його повинні виправдати, оскільки "надумане звинувачення".

Адвокат обвинуваченого Володимира Дворнікова, Ігор Нагорний, просить виправдати свого підзахисного і звільнити його.

"Прошу винести виправдувальний вирок і звільнити з-під варти", - сказав Нагорний.

За словами третього обвинуваченого, Сергія Башликова, ні він, ні його товариші не мають відношення до теракту.

Прокурор Володимир Лимар повідомив, що висловив у дебатах свою вимогу і ретельно обґрунтував його. Прокурор проситиме суд відпустити з-під варти обвинувачених Сергія Башликова, Володимира Дворнікова та Віктора Тетюцкого.

"Це вимога про зміну запобіжного заходу пов'язано виключно з необхідністю дотримання домовленості нашого президента про обмін військовополоненими. Воно не пов'язане ні з доказами, ні з обґрунтованістю звинувачення. Я просив призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі, я вважаю, що це обґрунтовано. Це заслужене покарання. Але є обставини, які були причиною такого клопотання про запобіжний захід. Мені дуже шкода, мені сьогодні було дуже важко дивитися постраждалим в очі, але є необхідність цього. Суд вийшов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по справі, винесення вироку. Який це буде вирок я не знаю, тому дочекаємося рішення суду. Суд вже вирішить, як розцінювати, яке приймати рішення за моїм дебатів. За законом ці люди не можуть вийти з СІЗО до прийняття судом рішення", - пояснив Лимар.

За словами адвоката потерпілих Олега Головкова, до такого клопотанням прокурора вони були психологічно готові.

"Були певні обставини вважати, що так буде. На думку постраждалих, саме цей факт включення цих осіб до списків обміну — злочин. Злочин саме посадовими особами держави і злочин проти моїх довірителів, які постраждали... Ці особи не є об'єктом Мінських переговорів, вони не потрапляють ні під який ознака. Таким чином у нас завтра ґвалтівники підуть колонами в Російську Федерацію або хтось ще", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 лютого в Харкові під час ходи активістів Евромайдана (акції в рамках річниці цієї події) був здійснений теракт. За даними СБУ, спрацювало дистанційне вибуховий пристрій, закладений на шляху проходження колони активістів.

В результаті теракту загинули чотири людини, в тому числі, один з активістів місцевого Евромайдана Ігор Толмачов і підполковник МВС Вадим Рибальченко. Більше десяти осіб отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості і були доставлені в міські лікарні і військовий госпіталь. З них четверо з важкими пораненнями.

СБУ 26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів затримала трьох мешканців області, які підозрюються у скоєнні теракту. Всім трьом оголосили підозра ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 року слухання справи було зірвано засідання або не відбувалося 170 разів.