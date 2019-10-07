Суд зобов'язав Трампа передати податкові декларації за 8 років

Федеральний суд Нью-Йорка зобов'язав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа передати свої податкові декларації та інші фінансові документи прокуратурі Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У свою чергу, американський лідер просив суд заблокувати передачу, посилаючись на те, що чинний президент США не може бути фігурантом кримінальної розслідування.

Проте суддя не погодився з аргументом президента, назвавши його таким, що суперечить основам конституційного і державного устрою нації. Президенти, їх сім'ї і бізнес не стоять вище закону, постановив суддя.



"Суд не може схвалити настільки категоричне і безмежне затвердження президентської недоторканності", - заявив суддя.

Судове рішення може бути оскаржене. У разі, якщо адвокати Дональда Трампа не зможуть домогтися його скасування або хоча б відстрочки, компанії Mazars USA LLP, яка веде бухгалтерську документацію Трампа, доведеться передати податкові декларації президента за попередні вісім років окружного прокурора Манхеттена Сайрусу Венсу.

В рамках свого розслідування прокурор намагається з'ясувати, чи не були фальсифіковані ділові записи для переховування таємних виплат, які були здійснені американським президентом порнозірку Стормі Деніелс в період виборчої кампанії 2016 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата представників Конгресу США збирається зайнятися розслідуванням таємних виплат грошових коштів жінкам президентом Дональдом Трампом, з якими він нібито мав відношення, в обмін на мовчання.

Крім того, демократи в Конгресі США заявляють, що відомство має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа після підбиття підсумків спецпрокурором Робертом Мюллером щодо роботи слідства через втручання Росії в американські вибори.