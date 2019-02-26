ДТП у Харкові: суд виніс вирок Зайцевій та Дронову

Дронову і Зайцевій дали по 10 років позбавлення волі

Киевский районный суд Харькова сегодня, 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Кроме того, им продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. Дронов заявил, что будет обжаловать решение суда.

При этом признаков опьянения у Зайцевой, вызванного наркотическими или одурманивающими средствами, на основе данных по делу, не подтверждено, определил суд.

Добавим, что заседание суда должно было начаться в 14:00, однако началось с опозданием почти на 15 минут. В ходе заседания Зайцевой стало плохо и ее вывели из зала.

"Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушения обвиняемой Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно обвиняемой Зайцевой - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДД, Дроновым - п. 8.7.3 "е", 8.10 , 10.1..., что ... находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП", - указал судья Виктор Попрас.

Фото (mediaport.ua)

Отметим, что адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

Напомним, что 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.