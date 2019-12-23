Суд оголосив вирок вбивці ветерана АТО Олійника

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі Анатолія Чивікова, обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря прокуратури Києва Надії Максимець.

Максимець зазначила, що суд повністю підтримав позицію сторони обвинувачення.

"До 13 років позбавлення волі засуджений обвинувачений у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника, яке сталося в червні 2017 року біля Золотих воріт", - заявила вона.

Додамо, Олійника вбили біля музею "Золоті ворота" 22 червня 2017 року. Чивіков стверджував, що йому тоді заважала гучна музика - він живе неподалік від місця, де син загиблого постійно грав. Через це стався конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно у Києві помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний "Хан"), якого жорстоко побили 9 листопада в під'їзді житлового будинку. Поліція встановила, що увечері між сином і матір'ю в телефонній розмові виник конфлікт. Потім хлопець приїхав у квартиру, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим.

Також РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешко, ветерана АТО, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Підозрюваного Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року.