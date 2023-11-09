Суд избирает меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного

Как рассказали источники, прокуратура настаивает на домашнем аресте для подозреваемого.

Также источники РБК-Украина рассказали, что подозреваемый - это полковник Андрей Тимченко.

Что известно о деле с гибелью помощника Залужного

Напомним, что 7 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как стало известно, Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес домой, а его 13-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным следствия, офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет.

Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку алкоголя. Этот ящик он подарил Частякову по случаю его дня рождения. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Как информировали в ГБР, сейчас следствие рассматривает четыре версии гибели помощника Главнокомандующего ВСУ, но основная - несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Сейчас офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

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