Суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців

Нью-йоркський суддя Лізетт Колон постановила, що вимога Нью-Йорка про вакцинацію проти COVID-19 для муніципальних службовців може бути виконана відповідно до плану, відхиливши запит профспілки поліції про блокування мандата.

Більшість муніципальних службовців Нью-Йорка повинні отримати одну дозу вакцини до п'ятниці, а у деяких співробітників виправних установ крайній термін - 1 грудня. Міські робітники, які подали докази вакцинації, будуть винагороджені премією в розмірі 500 доларів у свою зарплату, а ті, хто не зробить цього, будуть відправлені в неоплачувану відпустку.

Таким чином, суддя Лізетт Колон відхилила позов профспілки поліції Нью-Йорка щодо неправомірності обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Тим часом, за словами комісара поліції Дермота Ши, 73% поліцейських Нью-Йорка вже отримали, принаймні, одну дозу вакцини.