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Суд Нью-Йорка підтвердив обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців

Автор: Анна Полисученко

Суд Нью-Йорка визнав законною обов'язкову вакцинацію муніципальних службовців. Раніше співробітники Нью-Йорка могли вибрати щотижневі тести на COVID-19 замість вакцинації, але цієї можливості більше не буде.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Нью-йоркський суддя Лізетт Колон постановила, що вимога Нью-Йорка про вакцинацію проти COVID-19 для муніципальних службовців може бути виконана відповідно до плану, відхиливши запит профспілки поліції про блокування мандата.

Більшість муніципальних службовців Нью-Йорка повинні отримати одну дозу вакцини до п'ятниці, а у деяких співробітників виправних установ крайній термін - 1 грудня. Міські робітники, які подали докази вакцинації, будуть винагороджені премією в розмірі 500 доларів у свою зарплату, а ті, хто не зробить цього, будуть відправлені в неоплачувану відпустку.

Таким чином, суддя Лізетт Колон відхилила позов профспілки поліції Нью-Йорка щодо неправомірності обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Тим часом, за словами комісара поліції Дермота Ши, 73% поліцейських Нью-Йорка вже отримали, принаймні, одну дозу вакцини.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ввели обов'язкову вакцинацію для міських службовців.

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Нью-Йорк